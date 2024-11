Si tratta di un esemplare giovane, a cui è stato dato il nome di Vincenza, la figlia del direttore sanitario che l'ha operata per estrarle un amo da pesca che aveva fermo in gola

Oggi pomeriggio a Strongoli Marina è stata ritrovata Vincenza, una dolcissima tartaruga. L’esemplare pesa 5 Kg ed è lungo 40 centimetri, quindi molto giovane.

Vincenza è stata recuperata in mare da alcuni bagnanti perché in visibile difficoltà, considerando che aveva fermo in gola un amo da pesca. Subito dopo il salvataggio sono intervenuti la Capitaneria di Porto e il Wwf di Crotone con il suo presidente Paolo Asteriti che così ha dichiarato: «La tartaruga aveva un amo in gola ed è stata subito soccorsa ed operata dal direttore sanitario Giuseppe Bruno del Centro di recupero e soccorso tartarughe marine (Crtm) di Isola di Capo Rizzuto. Adesso sarà portata nel Centro e farà un periodo di riabilitazione; ma nel giro di dieci giorni contiamo di liberarla in mare perché non ha riportato ferite gravi».

Il servizio di recupero e soccorso tartarughe marine attivato dall’area marina protetta "Capo Rizzuto" del quale ente gestore è la Provincia di Crotone, vede la collaborazione del Wwf di Crotone che fornisce un servizio di assistenza, cura, recupero lungo la costa e attività di educazione ambientale. Il centro, che si trova presso la struttura Ceam - Aquarium – Crtm a Capo Rizzuto, stavolta, accoglierà anche Vincenza che ha preso il nome della figlia del direttore sanitario che l’ha operata. All’interno del Crtm è attivo infatti "Aquarium" una struttura a tutela della flora e della fauna marina.