Il nido non era censito. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, il custode di un villaggio turistico. I piccoli esemplari erano disorientati dalle luci: grazie ai volontari Wwf sono stati accompagnati in acqua

Nuova suggestiva schiusa di uova di tartaruga Caretta Caretta in Calabria. La notte scorsa, nei pressi del villaggio turistico di Marina di Sibari, 28 tartarughine, grazie al pronto intervento dei volontari del Centro recupero tartarughe marine del Wwf di Policoro, hanno iniziato a nuotare nelle acque del Mar Ionio. La schiusa delle uova è avvenuta in un nido non censito. È stato il custode di uno stabilimento balneare, durante il giro di perlustrazione, ad accorgersi di alcune tartarughine disorientate perché attratte dalle luci degli stabilimenti dislocati nella zona.

Il custode, immediatamente, ha avvertito di quanto stava avvenendo sia la Capitaneria di porto di Corigliano Rossano che il Centro recupero tartarughe marine del Wwf di Policoro. I volontari del Centro sono intervenuti per individuare l'area e metterla in sicurezza, "accompagnando" verso il mare le tartarughe. L'area è adesso presidiata e stasera non è escluso che possa esserci una nuova schiusa.