Nella mattinata odierna, il personale della Questura di Crotone ha rinvenuto per le strade della città pitagorica un esemplare di testuggine “Emys Orbicularis”, unica specie acquatica autoctona in Italia, e unico rappresentante della famiglia Emydidae in Europa. Gli agenti hanno consegnato la tartaruga al personale del Wwf di Crotone che ha riferito trattasi di un esemplare maschio di medie dimensioni, apparentemente in buono stato di salute. Le sue condizioni verranno accertate dal medico veterinario, che valuterà su liberarla nel suo habitat naturale, laddove vengano confermate le ottime condizioni.