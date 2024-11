È stato grazie all’allarme lanciato da un passante che ha notato l'animale visibilmente sofferente sulla spiaggia di San Ferdinando che, in seguito all'intervento della Guardia Costiera di Gioia Tauro, un esemplare di tartaruga è stato soccorso e portato al sicuro.

La Caretta Caretta, specie particolarmente diffusa nel Mediterraneo, ad un primo controllo dei militari presentava evidenti lesioni provocate dall'ingestione di un amo da pesca. Sono state immediamente avviate le manovre di primo soccorso necessarie per assicurare la sopravvivenza dell’esemplare e la sua messa in sicurezza per il successivo trasporto Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, dove sta ricevendo le cure necessarie alla sua reimmissione in mare.