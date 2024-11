Le scuole si prendono cura delle tartarughe di terra. Una colonia di piccole testuggini, infatti, è stata data in affidamento a sette istituti della provincia di Cosenza che d’ora in poi si interesseranno di farle crescere e vivere in ambienti idonei e sicuri. Dopo il successo dello scorso anno è ripartito il progetto di educazione ambientale “La Tartaruga va a scuola”. Una iniziativa ideata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, diretto dal tenente colonnello Gaetano Gorpia, in collaborazione con i Lions Club di Castrovillari, Corigliano Thurium, Cosenza Rovito Sila Grande, Rossano Sybaris e l’Oasi WWF Policoro Herakleia. Quest’anno il progetto si è rivolto alle classi terze ed ha coinvolto sette istituti comprensivi nei comuni di Corigliano-Rossano, Castrovillari, Cosenza e Rovito. Saranno circa 200 i bambini della scuola primaria che saranno gli attori principali dell’adozione e che per il tempo di affidamento si prenderanno cura dei particolari animali di terra.

Il progetto

Nei giorni scorsi si è celebrata la cerimonia di consegna delle Testudo Hermanni date in affidamento temporaneo e custodite in alcuni terrari costruiti per l’occasione. “La tartaruga va a scuola” è un progetto avallato dal Servizio Cites territoriale dei Carabinieri Forestale di Reggio Calabria che punta alla sensibilizzazione dei più piccoli nei rapporti con gli animali ed in questo particolare caso con le tartarughe.

Nei prossimi mesi personale del Reparto Biodiversità dei Carabinieri si recherà nelle scuole per tenere alcune lezioni legate all’ambiente e alla conoscenza di questi splendidi animali. Al progetto è legato un concorso che avrà come scopo un viaggio premio offerto dai Lions presso l’Oasi Wwf Policoro Herakleia da tempo impegnata nel Progetto tartarughe marine.