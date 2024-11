Brutta disavventura per un tasso trovato ferito a bordo strada alle porte di Vibo Valentia. Ad accorgersi dell’animale in difficoltà, è stato un cittadino di passaggio lungo la strada nei pressi del cimitero di Ionadi. L’animale stava supino e non riusciva a girarsi. Così è stato sollecitato l’intervento dell’associazione “Argo” di Vibo Valentia.

A raccontare l’accaduto, la responsabile del sodalizio Marika Barreca: «Stava rannicchiata, probabilmente si era arresa a un triste destino quando è stata notata da un passante, Lello Francolino Moro, che si è messo in contatto con noi». Così «siamo intervenuti – spiega - l’abbiamo messa in sicurezza per poi portarla al Cras di Catanzaro, dove si prenderanno cura di lei. Ha una frattura al treno posteriore e al bacino probabilmente». Il sodalizio ha ringraziato il cittadino che ha segnalato il tasso in difficoltà invitando a non restare indifferenti dinnanzi a simili situazioni. Tramite il suo intervento, l’animale ha potuto avere una chance di sopravvivenza.