In Calabria sarà possibile dare ad piccolo di cicogna il proprio nome. Più nel dettaglio, in occasione del ventennale del progetto Cicogna bianca Calabria, nato per favorire il ritorno e la nidificazione della specie in Calabria, la Lipu di Rende ha lanciato l'iniziativa "Un nome per la cicogna". Si tratta, è scritto in una nota, di una nuova e singolare campagna promozionale in cui chiunque lo vorrà potrà associare il proprio nome (o quello di un proprio caro) ad un piccolo di cicogna nato in Calabria nella stagione riproduttiva in corso.

Tra maggio e luglio i volontari Lipu saranno impegnati nell'attività di inanellamento a scopo scientifico in collaborazione con Ispra ed e-distribuzione. Alla zampa della cicogna viene apposto un anello con un codice alfa numerico che verrà rilasciato dall'Ispra. Il codice identifica in maniera univoca quell'individuo e rappresenta una sorta di carta d'identità che accompagnerà l'animale per tutta la vita. All'interessato verrà rilasciato il codice di quella cicogna e un attestato che ne certifica l'abbinamento o, se vogliamo, l'adozione.

Se nel suo peregrinare tra Africa ed Europa, la cicogna con quel codice alfa numerico verrà avvistata, la persona che ha dato il suo nome verrà informata. «Ed è quasi - è scritto nella nota - come se il genitore adottivo condividesse con quella cicogna i suoi lunghi viaggi migratori, gli spazi sconfinati, le spettacolari visioni aeree, la sua vita».

Chi decide di dare il proprio nome ad una cicogna potrà anche assistere alle attività di inanellamento che si svolgeranno sul campo tra la Piana di Sibari e la Valle del Crati in provincia di Cosenza. Sarà cura della sezione di Rende comunicare qualche giorno prima la data e il luogo in cui si svolgeranno gli eventi. «Chi volesse dare il proprio nome ad un piccolo di cicogna - conclude la nota - può farlo dando una piccola donazione che servirà a sostenere il progetto cicogna bianca Calabria. Bisogna però prenotarsi sin da subito: i 'posti' disponibili sono limitati. Il primo evento si terrà il 11 maggio nella Piana di Sibari. Per prenotazioni: rende@lipu.it - calabria@lipu.it». Al primo nato di cicogna bianca di quest'anno sarà dato il nome di Maria Concetta De Bartolo (Cocò) socia della sezione Lipu di Rende, prematuramente scomparsa a settembre del 2021.