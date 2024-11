Risorse stanziate dall'Anas. Previsti anche interventi per la Salerno-Reggio Calabria

Avviata la seconda fase dell’operazione #basta buche. Un progetto targato Anas che sta coinvolgendo anche la Calabria.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei cinque nuovi Accordi quadro triennali, suddivisi in lotti, che riguardano le strade di competenza Anas, si prosegue il lavoro avviato a fine 2015, con la concretizzazione di 53 gare d’appalto per la manutenzione della rete stradale e autostradale per circa 300 milioni. Di queste, 50 sono già state contrattualizzate (per 250 milioni), 2 sono in fase di aggiudicazione definitiva (42 milioni), una in fase di aggiudicazione provvisoria (5 milioni).

Attualmente, come sostenuto dall’Anas, sono in corso 82 interventi per un investimento complessivo di 130 milioni mentre altri 46 - per 70 milioni - sono di imminente consegna. «A sette mesi dal lancio della prima fase - ha precisato il presidente Gianni Vittorio Armani - abbiamo potuto apprezzare il grande successo dell’operazione e la rapidità degli accordi stretti per migliorare, con la manutenzione, il patrimonio Anas, essenziale per il trasporto su gomma e la mobilità in sicurezza e comfort dei nostri clienti.

Il progetto #bastabuche risponde proprio a questa esigenza». All’Area Sud (cinque lotti), vanno 25 milioni alla Puglia, 15 alla Calabria, 15 alla Campania, 10 alla Basilicata. Altri 15 milioni saranno destinati all’A3 "Salerno Reggio Calabria».