Nuovo appuntamento con la trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta. A partire dalle 14.30 su LaC

Ritorna oggi alle 14:30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre, 22° piano, la trasmissione che riproporrà i temi della settimana politica. Avremo un video dei GD della costa tirrenica cosentina che testimonierà i disagi dell'organizzazione ospedaliera tra Cetraro e Paola, un'intervista esclusiva di Maurizio Landini, segretario nazionale FIOM e sullo sfondo "La scissione che incombe sulla Sinistra".

In studio a condurre Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it, Luigi Incarnato, segretario regionale del PSI, on. Franco Ambrogio ex dirigente PCI. In collegamento da Rende Carlo Guccione, consigliere regionale Pd.