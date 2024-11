Sarà una puntata all’insegna del Natale la puntata prevista domani del programma condotto da Pasquale Motta. Presenti musicisti e cantori. A partire dalle 14.30 su LaC

“Gesti, suoni, parole della tradizione natalizia calabrese”, domani 22° piano, condotto dal direttore di Lacnews24 Pasquale Motta, sarà una puntata all’insegna del Natale, una tradizione che affonda le radici nella civiltà contadina ormai estinta della nostra terra. Ma basta poco per riassaporare e sentire gli odori, i suoni e le ritualità della civiltà una Calabria uccisa dalla modernità ma che continua a vivere dentro ognuno di noi.



Ci accompagneranno gli Strinari di Santo Stefano di Rogliano, guidati dal sindaco della cittadina del Savuto Lucia Nicoletti, musici e cantori di Belsito e Nocera Terinese, e ancora, il maestro Salvatore Braccio e la sua Lira calabrese. E poi gli strumenti della tradizione Organetto, tamburello e tanto altro.



Vi aspettiamo domani alle 14.30 in diretta sul canale 19. Per coloro che ci volessero seguire fuori dalla Calabria possono collegarsi in diretta streaming sul sito www.lactv.it . Per raccontarci il Natale della vostra infanzia potrete telefonare, twittare e whatsappare.