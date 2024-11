La puntata odierna ricorderà di come anche in Calabria ci sia la testimonianza dell’Olocausto. Spazio anche alla politica, alla sentenza del Tar che ha determinato l’ingresso in Consiglio regionale di Wanda Ferro e alla sentenza costituzionale che apre nuovi scenari sulla legge elettorale. A partire dalle 14.30 su LaC

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO