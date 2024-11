Ne parleremo oggi nel corso della prima puntata del format televisivo condotto dal direttore responsabile de LaC, Pasquale Motta

Oggi in diretta dai nostri studi di Cosenza dalle 14.30, Pasquale Motta direttore della testata LaC, condurrà “22° Piano”. Si parlerà di terremoto e sicurezza. “In caso di terremoto cosa potrebbe succedere in Calabria?”.

In studio Angelo De Luca, inviato ad Amatrice, l’ing. Stefania Spadafora, contributi del Sindaco di Mormanno Guglielmo Armentano, del Presidente del Parco del Pollino Domenico Pappaterra, dell’ing. Pasquale Materazzo, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e della Regione Calabria Mario Oliverio.



Oggi, 9 settembre, ore 14.30, in diretta su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it