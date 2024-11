Politica, sindacati e problemi legati agli enti locali. Ne discuteremo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pasquale Motta. Alle 14.30 su LaC

"Le fibrillazioni politiche in salsa calabrese": è questo il titolo della puntata odierna della trasmissione di approfondimento condotta dal direttore di lacnews24.it Pasquale Motta. Politica, sindacato e problemi legati agli enti locali. Ne discuteremo in studio insieme a Mario Magno, consigliere regionale di Forza Italia, Raffaele Mammoliti, Segretario generale della Cgil di Catanzaro. In collegamento dal Comune di Lamezia, il sindaco della città Paolo Mascaro.

Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it