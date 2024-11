In vista della Pasqua parleremo dei riti tipici della Passione in Calabria. Conduce Pasquale Motta. Alle 14.30 su LaC

"Oie è Vennere Santu e nu' si cante". Questo il titolo della puntata odierna di 22° Piano oggi in diretta alle 14:30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it. Rifletteremo sui riti della Passione in Calabria. Contributi video sui Vattienti di Nocera Terinese e Verbicaro. Sui Flagellanti di Cassano Ionio e sulle Varette di Amantea. Conduce il direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta. Replica alle 22:30.