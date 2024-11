Con la puntata di oggi della trasmissione condotta dal direttore de LaC, Pasquale Motta, inizierà il ciclo dei confronti sul referendum costituzionale del 4 dicembre. Appuntamento alle 14.30 su LaC

Nella puntata di oggi di 22° Piano, condotta dal direttore di LaC, Pasquale Motta, inizia il ciclo dei confronti sul referendum costituzionale in vista della consultazione fissata il 4 dicembre. Reportage dall’Unical con interviste a sondaggio tra gli studenti per capire quanto ne sanno, a cura di Cristina Iannuzzi. Scheda ricostruttiva delle fasi salienti della riforma che va confermata dalla consultazione elettorale, a cura di Loredana Colloca.



In studio due rappresentanti degli schieramenti che si contrappongono: Luigi Guglielmelli, segretario Provinciale del PD di Cosenza, per il comitato per il SI e Santo Gioffrè, ex direttore dell’ASP di Reggio Calabria, esponente dei comitati per il NO.

Oggi alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it