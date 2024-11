Illustrato questa mattina il programma nella sede della Prefettura. Assente per impegni il viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico

Di 377 milioni di euro è la dotazione finanziaria del programma operativo Legalità 2014/20. Un piano di investimento volto alla sicurezza e alla crescita delle cinque regioni del Sud Italia, definite ad obiettivo convergenza. Il nuovo programma è stato illustrato questa mattina nella sede della prefettura di Catanzaro dall'autorità di gestione del Pon e vicecapo della Polizia, Matteo Piantedosi.



«Nel negoziare il programma con la Comunità Europea - ha chiarito - siamo riusciti ad ottenere un cambio di denominazione fondamentale: non più investimenti per rafforzare il sistema do sicurezza ma per promuovere lo sviluppo economico dei territori. L'idea è quella di affrontare una precondizione che influisce notevolmente sulla cultura della legalità».



Il Pon Legalità 2014/20 è composto da cinque assi. Il primo con una dotazione finanziaria di 91 milioni ha lo scopo di contrastare la corruzione e la criminalità organizzata. Il secondo asse volto al presidio dei contesti vulnerabili conta su 98 milioni di euro. Il terzo asse dedicato al recupero dei patrimoni confiscati ha una dotazione finanziaria di 56 milioni di euro. Il quarto asse, dedicato all'inclusione sociale, conta su 47 milioni di euro e, infine, il quinto asse volto al supporto e al potenziamento della pubblica amministrazione e della polizia di stato ha una dotazione finanziaria di 70 milioni.



Era inizialmente prevista la presenza del viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico, che però, a causa di intervenuti impegni, non è potuto essere presente.

Luana Costa