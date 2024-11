Riace ha commemorato il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi con la partecipazione attiva di tanti bambini. Il racconto del 16 agosto nello speciale per LaCapitale Eventi

Le statue dei due guerrieri scomposte in 50 pezzi, tanti quanti gli anni trascorsi dal loro ritrovamento, e (ri)costruite dai bambini che hanno toccato con mano la storia recuperando con le tessere l’identità magnogreca che è alle radici del territorio.

«Il vero evento è questo: coinvolgere i bambini, far sì che parta da loro la consapevolezza su cosa siano i bronzi e cosa rappresentino. Perché questa è l’identità culturale da cui partire» ha spiegato Giusi Princi, la Vicepresidente della Regione Calabria.

I bambini sono stati i veri protagonisti dell’evento. Dopo aver raccolto le tessere dal mare – da cui sono venute metaforicamente a galla, in una restituzione che è stata molto più di una narrazione – le hanno ricomposte in due mosaici, ricostruendo così i Bronzi ad altezza naturale. Stupore, gioia, voglia di condividere la ricomposizione: i due guerrieri sono rinati direttamente dalle loro mani, mentre il sindaco di Riace, la vicepresidente della Regione e le altre istituzioni presenti hanno ricordato l’importanza della giornata.

Una vera e propria festa quella che si è svolta lo scorso 16 agosto sulle spiagge di Riace, nata dalla collaborazione della Regione e del Comune di Riace in sinergia con LaC e ViaCondotti21.

«Questo è un messaggio di riappropriazione delle nuove generazioni» ha sottolineato il sindaco di Riace, Antonio Trifoli. Riportare alla luce le bellezze dimenticate per proiettarle nel futuro. Chi, se non il futuro stesso, può rendersi portavoce di questo messaggio? E lo fa giocando, in maniera quasi inconsapevole. I bambini che, con i bronzi, sono stati i protagonisti della giornata, ricomponendo il mosaico hanno iniziato a (ri)costruire il nuovo futuro.

La giornata è stata raccontata nella puntata di LaCapitale Eventi andata in ondnella fascia di Mezz’ora da LaCapitale, ed è ora disponibile su LaC Play.