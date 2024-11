“Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo”. Questa la frase scelta per la campagna informativa e la manifestazione reggina promossa dal movimento “NonUnaDiMeno”

L’8 marzo in Italia così come in altri 40 non sarà più una semplice “ricorrenza” sarà una Giornata di lotta per i diritti violati di tutte le donne. Lo comunica il movimento reggino “Non una di meno” nel dare appuntamento alla giornata. Dalle 9 alle 11 previsto presidio informativo con invito alla manifestazione. Dalle 17.30 alle 20.30, invece, manifestazione con interventi, reading e performace artistiche.

«Scenderemo in piazza senza vessilli né bandiere di partiti o organizzazioni sindacali – illustrano - l’unico simbolo ammesso le matrioske come simbolo della sorellanza e d’unione con gli altri Paesi aderenti. Indosseremo tutte e tutti qualcosa di nero e fuxia così come proposto dal movimento transnazionale delle donne». Un 8 marzo che sarà solo una delle tappe del percorso che il Movimento «sta portando avanti con la realizzazione di un Piano Antiviolenza Femminista di contrasto a tutte le forme di violenza sulle donne, in questa società patriarcale e maschilista».

«Ringraziamo – concludono - tutte e tutti quelle istituzioni, sindacati, associazioni, comitati e singol* che saranno in piazza con noi e che, con la loro presenza, hanno preso un impegno preciso di adesione e sostegno agli 8 punti che sono alla base e punto fondante di questo sciopero».

#NonUnaDiMeno Reggio Calabria (Collettiva AutonoMIA; Csoa A.Cartella; Csc Nuvola Rossa; Il Cuore di Medea; Sportello Antiviolenza Savia; Associazione Jineca-Percorsi Femminili; Giovani Mussulmani d’Italia Calabria).

Aderiscono e partecipano:

I SINDACATI: USB; FIOM Area "Il Sindacato è un'altra cosa" Opposizione CGIL; SUL; FINDICI CALABRIA

SINISTRA ITALIANA CALABRIA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CINQUEFRONDI

ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA’ CINQUEFRONDI

L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA LOCRIDE

LE AUTONOMIE LOCALI DELL'AREA GRECANICA (G.A.L)

L'ASSOCIAZIONE PAGLIACCI CLANDESTINI

LUCIA LICCIARDELLI responsabile del GRUPPO TEATRALE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVETI-PANETTA" (LOCRI)

ASSOCIAZIONE DON COSCIOTTI SENZA MANCIA- Artistidistrada

ANPI Reggio Calabria (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)

ASSOCIAZIONE ARCIGAY Gruppo Giovani

AMNESTY INTERNATIONAL

GREENPEACE Gruppo locale Reggio Cal.

GRUPPO ITALIA 292

REGGIO VEG

AUSER TERRITORIALE di GIOIA TAURO (associazione di volontariato e promozione sociale)

ASSOCIAZIONE INCROCI (Organizzazione no-profit)

EDIZIONI SABBIA ROSSA

ASSOCIAZIONE ARCIGAY I DUE MARI

ASSOCIAZIONE CULTURALE ADEXO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO TEATRO

ASSOCIAZIONE UN MONDO DEI MONDI

LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI (Società Cooperativa Sociale Onlus)

CHIESA VALDESE di REGGIO CALABRIA