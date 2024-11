Anteprima dell’evento sarà il 5 marzo con il ritorno della campagna social #domenicalmuseo

Il 5 marzo anche in Calabria torna #domenicalmuseo con l'ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici statali, iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dalla riforma tariffaria voluta dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini che dal suo esordio ha portato oltre 8 milioni di persone a visitare i luoghi della cultura nelle prime domeniche del mese.

Un’opportunità che questo mese per le donne raddoppia con l'ingresso gratuito negli istituti del Mibact per la giornata dell'8 marzo, festa in cui verrà celebrata la figura femminile nell'arte attraverso una campagna social incentrata sulle opere di artiste presenti nei musei statali, come gli autoritratti di Sofonisba Anguissola alla Pinacoteca di Brera o di Maria Callani al Complesso Monumentale della Pilotta a Parma, o sulle raffigurazioni di donne storiche, come il ritratto di Jane Morris, icona del movimento preraffaellita, eseguito da Dante Gabriel Rossetti ed esposto nella Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea di Roma. Sul sito del ministero (www.beniculturali.it/domenicaalmuseo) e' disponibile l'elenco completo dei musei e delle aree archeologiche visitabili con i relativi orari di ingresso. (Agi)