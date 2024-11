Ha conquistato i titoli di tutti i giornali, sportivi e non, l’impresa di Antonio Rao, classe 1933, calabrese di nascita ma romano di adozione, che alla venerabile età di novanta anni ha stabilito il primato mondiale di categoria M90 nella Acea Run Rome The Marathon di domenica 19 marzo tagliando il traguardo dei 42,195 Km. in 6 ore 14’ 44””. La passione per lo sport e le sue straordinarie doti fisiche hanno consentito al “vecchietto” calabrese di scalzare dal podio l’inglese di origini indiane Fauja Singh.

La corsa mantiene giovani e sicuramente aiuta a invecchiare meglio. «La corsa-ha dichiarato Antonio- non mi fa pensare ai problemi, quando corro mi sento libero. E se ci riesco io a quest’età, può farlo chiunque: vorrei essere un esempio». Ma pare che a nessuno abbia ancora rivelato il segreto della sua straordinaria forza. Per approfondire, continua a leggere su IlVibonese.it