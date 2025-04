Un appuntamento importante per condividere insieme la gioia della Pasqua. È quello previsto sabato 19 aprile a Casapaese, la struttura di Cicala che accoglie ormai da anni le persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative.

«Qui – scrive la fondatrice Elena Sodano – dove la demenza sembra togliere tutto, noi assistiamo ogni giorni al miracolo della rinascita. Perché a CasaPaese si restituisce la vita.

In questo Sabato Santo, nel silenzio che precede la Resurrezione accoglieremo gli amici cari e veri che decideranno di essere con noi. Quelli che sanno donare un sorriso sincero ai nostri ospiti e una stretta di mano alle nostre famiglie. Perché la Pasqua è anche questo: presenza, vicinanza, amore concreto. È attesa, è speranza, è promessa».

Ecco perché l’associazione con il supporto del network LaC ha deciso di promuovere l’iniziativa prevista sabato a partire dalle 11. Una giornata che renderà ancora più speciale la Pasqua, un modo per donare sorrisi e condividere un momento di gioia con gli ospiti della struttura “perché il nostro tempo è il regalo più prezioso”.

CasaPaese

Da sempre l’obiettivo di CasaPaese e dell’associazione Ragi di Elena Sodano è proprio quello di rendere normale la vita delle persone affette Alzheimer e demenze. Per questo la struttura accoglie L’Antico Bar Italia in cui sorseggiare ricordi, l’ufficio postale da cui spedire lettere ai propri cari, la Bottega di Leonetto che richiama alla mente il mercato in cui erano soliti acquistare le genuinità offerte dalla terra, la cappella in cui custodire le proprie preghiere, il cinema Ettore Scola che trasmette le pellicole dei momenti migliori della loro esistenza, la trattoria Totò e Peppino in cui degustare sapori genuini.

A rendere possibile quest’opera interamente dedicata a persone affette da demenze anchela rete di solidarietà costituita da aziende, associazioni, imprenditori, singoli cittadini che hanno partecipato al crowdfunding.