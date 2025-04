Saranno inaugurati domani, lunedì 28 aprile 2025, i nuovi progetti di bike sharing a Castrovillari, Catanzaro e Palmi, promossi per integrare i servizi di mobilità condivisa al trasporto pubblico locale.

L’iniziativa è realizzata da Ferrovie della Calabria, CO.ME.TRA. e VAIMOO (Angel Star Holding), con il supporto del Ministero dei Trasporti, della Regione Calabria ed in collaborazione con i Comuni coinvolti, Castrovillari, Catanzaro e Palmi. Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e accessibile in tutta la regione.

Gli appuntamenti sono previsti alle 9,30 a Castrovillari, in Piazza della Stazione – Ferrovie della Calabria; alle 13,30 a Catanzaro e Palmi, in un evento congiunto che si terrà nei pressi della stazione di Catanzaro città, in via Milano.

Saranno presenti, tra gli altri, Gianluca Gallo, assessore regionale alla Mobilità Sostenibile, Ernesto Ferraro, amministratore unico di Ferrovie della Calabria, e Matteo Pertosa, ceo di Vaimoo; inoltre, sono stati invitati il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso, il sindaco della città di Catanzaro Nicola Fiorita; il sindaco della città di Castrovillari Domenico Lo Polito; il sindaco della città di Palmi, Giuseppe Ranuccio.