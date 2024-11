Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Donata Mirarchi, in viale Magna Grecia 216, una strada di passaggio che conduce a Catanzaro Lido.

Il "Gratta Vinci", e in particolare il concorso “Nuovo Maxi Miliardario" ha regalato 50mila euro a Catanzaro. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Donata Mirarchi, in viale Magna Grecia 216, una strada di passaggio che conduce a Catanzaro Lido

Da gennaio 2016 "Gratta e Vinci" ha premiato in Calabria 3.444 persone, con premi da 1.000 euro in su distribuiti in tutte le province della regione. In media si sono registrate 118 vincite a settimana. In tutta Italia, invece, "Gratta e Vinci" ha distribuito da gennaio 2016 vincite per oltre 3,7 miliardi di euro.