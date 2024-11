A distanza di un anno dal giorno in cui per la prima volta le porte di CasaPaese si sono aperte per accogliere persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative, sabato 6 aprile, si festeggerà il primo compleanno della residenza innovativa che, nel piccolo borgo di Cicala – Dementia Friendly Community riconosciuta dalla Federazione Italiana Alzheimer – assicura quotidianamente protezione, libertà e dignità. Una sfida trasformata in una realtà concreta grazie alla rete di solidarietà costituita da aziende, associazioni, imprenditori, singoli cittadini, che hanno partecipato al crowdfunding lanciato due anni fa e hanno messo a disposizione materie prime e manodopera. E una raccolta fondi è stata lanciata anche quest'anno, promossa dal network LaC Diemmecom, con lo scopo di reperire risorse per la sistemazione degli spazi esterni della struttura nata un anno fa, al fine di renderli più accoglienti e confortevoli.

«Siamo stati degli impavidi ottimisti, armati di tanta fiducia e speranza, e oggi raggiungiamo un traguardo importante che ci teniamo a condividere con i tanti amici che ci sostengono, con il team di psicologi, educatori, assistenti sociali, oss, infermieri e volontari che affrontano la malattia dei nostri ospiti nella dimensione umana ed esistenziale, con le famiglie che si sono fidate delle nostre cure e ci hanno affidato i propri cari», afferma la fondatrice Elena Sodano, fiera del cammino intrapreso con competenza e coraggio, nonostante immancabili paure e ostacoli.

Ad affiancarla, durante l’evento che si terrà sabato 6 aprile alle ore 15.30, presso la sede in Via Immacolata, a Cicala, sarà l’imprenditrice sanitaria Franca Previti de Pace. Una donna nonché una professionista affermata quanto determinata, che rappresenta un’eccellenza del territorio calabrese.

«La sua presenza è preziosa. Pioniera delle cure rivolte alle persone fragili, per me rappresenta un esempio da seguire con tanta umiltà e brama di consolidare la nostra realtà» commenta Sodano. Altrettanto entusiasta è Previti de Pace che, ben lieta di prendere parte a questo importante anniversario, dichiara: «Apprezzo il coraggio e l’impegno infaticabile della fondatrice di CasaPaese, con la quale condivido la lotta quotidiana per garantire il rispetto delle persone malate che mettiamo al centro dell’attenzione e delle cure».