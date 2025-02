Consegnati i luoghi per dare il via alle operazioni: le prime attività riguarderanno la pulizia e la messa in sicurezza dell’area. Stasi: «Progetto ambizioso che guarda al futuro senza dimenticare le radici»

«È stato raggiunto un importante traguardo per il progetto di recupero e valorizzazione del Faro di Capo Trionto, che verrà trasformato in un parco biomarino e hub culturale. L'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio funzionale del progetto è stato ufficialmente aggiudicato». Lo rende noto il Comune di Corigliano Rossano.

«Il contratto è stato firmato il 19 febbraio 2025 e, a partire dal giorno successivo, 20 febbraio - è scritto in una nota - sono stati consegnati i luoghi per dare il via alle operazioni. Le prime attività riguarderanno la pulizia e messa in sicurezza dell'area circostante il faro, un passaggio fondamentale per consentire i rilievi tecnici necessari alla progettazione esecutiva. Il progetto, finanziato con risorse Fsc 2014-2020 nell'ambito del Cis 'Calabria - Svelare Bellezza', rappresenta un'opportunità unica per valorizzare un bene simbolo del territorio, unendo tutela ambientale, cultura e sviluppo sostenibile».

«Sono previste - afferma l'assessore alle opere pubbliche e programmazione europea Tatiana Novello - lavori di recupero strutturale e restauro, fornitura di beni e servizi, allo scopo di riqualificare le strutture esistenti, utilizzando il fondo di finanziamento Cis, e la valorizzazione dell'immobile attraverso la realizzazione e successiva gestione, della sala di rappresentanza e esposizione/museo, di un punto panoramico e di osservazione sia ludico che di studio. In particolare sono previste, tra le altre cose, la realizzazione del 'Museo del mare e delle attività storicamente dedicate alla cultura della pesca', con l'organizzazione di attività culturali, l'istituzione del punto di osservazione panoramico sulla torre del faro, fruibile in accordo con le norme di sicurezza europee e collegato con la sede del museo in modalità virtuale, la creazione del Hub scientifico-culturale tramite la convenzione con i Dipartimenti dell'Unical per lo svolgimento di attività di ricerca sulla flora e fauna marina e costiera, l'organizzazione e presentazione di iniziative gastronomiche in sostegno delle attività permanenti e punto ristoro al servizio dei fruitori del museo».

«E ancora - sottolinea ancora l'assessore - la realizzazione del Programma culturale 'il Faro' con l'obiettivo di coinvolgere le categorie socialmente disagiate e le fasce giovani attraverso attività estive e stagionalità sportive professionistiche e dilettantistiche, la fondazione del Programma di tirocini formativi e corsi per la scuola nautica e la formazione per l'acquisizione della patente nautica di vario livello».

Per il sindaco Flavio Stasi «come programmato, si avviano i lavori di restauro e valorizzazione del Faro di Capo Trionto fortemente voluto da questa amministrazione. Un progetto ambizioso - evidenzia Stasi - che guarda al futuro senza dimenticare le radici, e che promette di diventare un modello di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio».