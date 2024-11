L'associazione “Avvocato in famiglia” si schiera dalla parte dei cittadini in difficoltà

Da oltre un anno è presente a Cosenza l’Associazione Avvocato in Famiglia. Un’associazione di consumatori presente su tutto il territorio nazionale che ha come finalità quella di informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini.



La missione principale è di assistere il cittadino nell’elaborazione del piano di ristrutturazione del debito, nella formulazione di proposta ai creditori, verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati, curare le comunicazioni con i creditori, svolgere le formalità pubblicitarie, svolgere le funzioni di liquidatore se previsto dal giudice ed infine intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano. «La nostra missione è quella di fornire consulenza legale gratuita alle famiglie ed agli imprenditori in difficoltà - fanno sapere in una nota - In tutti i campi della giurisprudenza, 365 giorni l'anno».



Tra i servizi offerti: consulenza legale al sovra-indebitamento delle famiglie, usura e anatocismo, cartelle esattoriali ed Equitalia, verifica segnalazioni banche dati, reclami contro utente telefoniche ed elettriche, fino al patrocinio gratuito.

Francesco Pirillo