Il servizio sarà attivo per due pomeriggi a settimana grazie ad un partenariato tra l'AMI e il Comune di Cosenza

La delegazione comunale di via degli Stadi a Cosenza ospiterà lo sportello legale di volontariato dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani a supporto delle fasce deboli, in tema di disagio familiare, di stalking, di maltrattamenti in famiglia, abusi e violenze domestiche, ma anche per la tutela dei minori e dei diritti delle persone diversamente abili.

Il partenariato con l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi consentirà ai cittadini di avvalersi di un ausilio professionale qualificato sulle varie problematiche di tipo familiare. Sarà aperto al pubblico due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì pomeriggio.

All’inaugurazione hanno partecipato la presidente Ami Margherita Corriere, gli avvocati Federica Candelise e Brunella Tassone e l’assessore comunale Rosaria Succurro.