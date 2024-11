Si tratta del vicequestore aggiunto Nicola Lelario già dirigente della squadra mobile di Cremona dove ha coordinato anche diverse indagini contro la ‘ndrangheta

Si è insediato questa mattina, in Questura, il nuovo dirigente della squadra mobile di Crotone Nicola Lelario. Vicequestore aggiunto, 38 anni, nativo di Barletta, Lelario è in Polizia da sette anni, tutti trascorsi a Cremona: prima alla guida della squadra Volanti e negli ultimi quattro anni alla squadra Mobile. Proprio a Cremona il neo dirigente della Mobile di Crotone è stato protagonista di alcune indagini contro la 'ndrangheta.

«Cremona - ha spiegato - non è esente dalla presenza della criminalità organizzata, qui a Crotone il fenomeno è qualitativamente e quantitivamente diverso, ma io ribadisco che non dobbiamo mai mollare la presa».

Nicola Lelario è stato accolto questa mattina dal questore di Crotone, Claudio Sanfilippo, e dal vicedirigente della Mobile, Massimiliano Migliaccio. Il Questore ha sottolineato come la nomina di Lelario immediatamente successiva al trasferimento del vicequestore Fabio Zampaglione «fa pensare a come la Polizia di Stato nei suoi più alti vertici non voglia lasciare scoperto neanche per un secondo questo territorio così complesso». Lelario ha quindi incontrato gli uomini della Mobile ai quali ha ribadito la «totale disponibilità e dedizione chiedendo in cambio la loro professionalità».