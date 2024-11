«La comunità di Decollatura sta vivendo una situazione di grave disagio a seguito della chiusura del Centro diurno per disabili, un servizio sociosanitario fondamentale per la zona»: è quanto scrivono in una lettera indirizzata all’Asp di Catanzaro e al presidente della Regione, l’eurodeputata Laura Ferrara e i consiglieri regionali, Francesco Afflitto e Davide Tavernise. Il caso è stato sollevato dal giornalista di LaC Pasquale Motta che ha sollevato la questione durante la sua trasmissione "Dentro la Notizia".

«Nella missiva - continuano in una nota i pentastellati - evidenziamo come gli utenti che usufruivano del centro e la comunità nel suo complesso sono ora privati di attività sociali e terapeutiche essenziali, con conseguente rischio per il loro benessere e l’isolamento sociale. Abbiamo ricevuto numerose istanze provenienti dal territorio affinché si riapra il Centro diurno con la presenza di un'unità medica dedicata. Come segnalato anche dalle richieste fatte attraverso la stampa locale, sarebbe possibile utilizzare degli spazi disponibili presso il Poliambulatorio.

Questo - secondo i due consiglieri - consentirebbe di continuare a promuovere il benessere degli utenti e creare momenti di aggregazione sociale. Inoltre, desideriamo sottolineare l'encomiabile azione di alcune persone del luogo che, con grande spirito di solidarietà e generosità, si stanno dedicando volontariamente ad accogliere i disabili, tra cui numerosi giovani, preparando pasti e svolgendo attività con loro. Questa lodevole iniziativa - fanno rilevare - sta alleviando in parte il disagio causato dalla chiusura del centro diurno, evitando momentaneamente l'abbandono completo di persone in uno stato di bisogno speciale, in un'area interna disagiata della Calabria.

Tuttavia, è fondamentale che le istituzioni e il sistema sanitario regionale prendano provvedimenti immediati per fornire risposte e soluzioni adeguate a questa situazione. Chiediamo quindi alle autorità competenti di adoperarsi con urgenza per il ripristino dei servizi del Centro diurno per disabili di Decollatura, garantendo la presenza di personale qualificato per l'assistenza sanitaria necessaria e basilare. L'attenzione a questi bisogni è fondamentale per garantire una qualità di vita adeguata a coloro che dipendono da tali servizi».