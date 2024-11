Venerdì 27 maggio è in programma un evento esclusivo al Riva Restaurant di Falerna per gli amanti dello champagne: gli sciabolatori più abili giungeranno da tutta Europa. Direttamente dalla Francia sarà ospite del ristorante di Roberto Gallo la Confrerie de Sabrage (la Confraternita della Sciabola d’Oro). Nel corso dell'evento il Riva sarà riconosciuto come Custode della Sciabola. Durante la cerimonia il titolare del locale sarà nominato Maestro della sciabola insieme a sette Cavalieri.

La storia della Confraternita risale al quando un gruppo di estimatori dello champagne, in un piccolo villaggio della Francia, decide di costituire un club di sciabolatori, un gruppo di persone che riesce ad aprire le bottiglie con una spada. Questi si richiamano a una antica tradizione risalente all'apoca napoleonica. Si narra, infatti, che dopo la vittoria di una battaglia per festeggiare con i suoi soldati abbia aperto una bottiglia di champagne con un colpo di sciabola.

Alla cerimonia seguirà una cena di gala. Ci sono ancora a disposizione 30 inviti per partecipare al Gran Galà e assistere all'evento esclusivo.