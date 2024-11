L'appuntamento è per domani primo gennaio a mezzogiorno al Riva Restaurant che ospiterà l'evento a favore dei bambini con difficoltà psicofisiche

Un segnale di solidarietà ma anche un rito benaugurante per il nuovo anno che inizia. È il tradizionale tuffo solidale di inizio anno dell'associazione lametina Lucky Friends, che si terrà domani alle ore 12 al Riva Restaurant di Falerna Marina.

L'Asd Lucky Friends nasce nel 2012 con il fine di dare un’opportunità a tutti i bambini con difficoltà psicofisiche: scoprire le loro attitudini sportive, contribuendo a farli diventare atleti, e soprattutto coinvolgendoli nel “fare squadra”, rafforzando i legami tra loro. Anche questa volta il Riva Restaurant appoggia l’associazione e le manifestazioni a favore dei bambini speciali, supportandone la causa e partecipando attivamente.

Al riguardo Roberto Gallo, fondatore del ristorante di Falerna ha dichiarato: «Dare supporto all’associazione e ai bambini con difficoltà psicofisiche è per noi fondamentale, la solidarietà è parte integrante del nostro modo di pensare e siamo sempre pronti anche a fare rete con altre realtà imprenditoriali calabresi per sostenere queste cause. Siamo quindi felici di accogliere chiunque vorrà prendere parte a questa iniziativa». Il tuffo solidale è aperto a quanti vorranno partecipare. Appuntamento domani primo gennaio a mezzogiorno.