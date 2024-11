Firmo, per il prossimo Natale, incoraggia il riciclo cercando di illuminare il centro del paese con luci e decorazioni natalizi che nessuno utilizza più. Un modo per ridurre gli sprechi riutilizzando beni destinati alle discariche e valorizzando il rispetto dell’ambiente è la proposta lanciata dall’amministrazione locale guidata dal sindaco Giuseppe Bosco per promuovere un giusto riuso di quanto potrebbe nuocere a madre natura.

I cittadini potranno donare il materiale presso la sede del Servizio civile e Centro Sai ubicato nell'ex convento dei Domenicani oppure recandosi direttamente presso l'edificio comunale.

Diverse le proposte per individuare la via che sarà destinataria delle donazioni, ma sarà un’occasione di socializzazione nelle fasi di allestimento, volano di condivisione per attività similari anche in altri paesi circostanti.

Un piccolo intendimento che potrebbe essere applicato anche in altri ambiti attraverso la valorizzazione di oggetti disposti nelle cantine, forse anche dimenticati. Il senso della riscoperta del riuso può e deve essere un modo per coinvolgere la partecipazione attiva dei cittadini nelle diverse occasioni.

«È un'iniziativa per favorire l’aggregazione e per coinvolgere i cittadini a fare qualcosa con il riutilizzo – il pensiero del primo cittadino Giuseppe Bosco ai nostri microfoni -, viste le poche risorse del Comune e dell'amministrazione comunale. In cantina chissà quante luci abbiamo, magari inutilizzate, le stesse potrebbero servire alla collettività – conclude il sindaco -, ogni cittadino si mette a disposizione per la collettività partecipando all’iniziativa come può.»

Insomma, a Firmo si punta a un Natale luminoso, economico e sostenibile per far brillare insieme la magia del Natale.