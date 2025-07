Durante un convegno, il professore Tullio Romita ha illustrato l’iniziativa, nata per rilanciare il turismo calabrese e offrire sbocchi professionali concreti ai giovani. Il progetto è legato alla legge Made in Italy

L’Unical è la prima università italiana che ha attivato un corso per manager di destinazione, una figura professionale che si lega all’articolo 31 della legge 206 del 2023. Si tratta della legge Made in Italy che si prepone di potenziare le attività di promozione turistica valorizzando di concerto il territorio e i suoi sistemi. Ne va fiero il professore Tullio Romita, direttore del corso di executive manager di destinazione, che ha presenziato al convegno svoltosi a Marina di Gioiosa Jonica per presentare il nuovo fiore all’occhiello dell’Università calabrese.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Rocco Femia, il vicesindaco Rocco Agostino e l’assessore alle attività produttive Rosella Logozzo. L’amministrazione comunale della città del sorriso è stata supportata dall’onorevole Domenico Giannetta, consigliere regionale, e dall’On. Pino Bicchielli, firmatario dell’articolo 31. Franco Rubino parte dal problema occupazionale “offerto” dalla nostra terra e rincuora i tantissimi giovani presenti all’interno della sala consiliare in ordine ad un progetto finanziato con fiducia perché volto a dare un sostanziale contributo alla Calabria e al mondo del lavoro che ruota attorno al turismo. Tullio Romita è diretto nei confronti degli utenti presenti: «È un corso professionalizzato ed economico che vanta forze di studio e ambisce a risultati che si rifletteranno sul mondo delle professioni. Noi proponiamo delle cose che si legano al turismo delle radici, all’articolo 31, alle località e al protagonismo che hanno acquisito nel tempo».

Coordina il corso Claudio Pisapia con la collaborazione di Culturitalia, ed è proprio lui a citare il sistema Pro Loco Italia, ovvero un altro partner capace di rappresentare il nucleo che fa vivere il nostro territorio. Hanno relazionato Pasquale Ciurleo in ordine alle Pro Loco italiane, Luigi Cerruti di Federcomtur Bulgaria. Andrea Casadei di Almaviva ed Ettore Lacopo del Lions Club di Locri. Hanno preso parte il Comune di Reggio Calabria nella figura del consigliere Saverio Anghelone, il consorzio Jonica Holidays con Maurizio Reale e l’agenzia nazionale italiana del Turismo attraverso la figura di Alessandra Priante. Non sono mancate le note di critica e confronto con la realtà quotidiana, con i sistemi esistenti che non decollano e con i giovani persi nella diffusa idea che i sacrifici investiti sui libri non abbiano un ritorno utile in una terra quasi dimenticata. Atteso l’On. Bicchielli, introdotto da Francesco Meduri e applaudito dalla platea che ben ha accettato l’istituzione di una figura nuova ma soprattutto l’enunciazione di una legge che fortifica i territori, stimola le iniziative e crea un focus sul turismo.