Con la chiusura delle scuole tante famiglie si stanno organizzando per poter avere più giorni di vacanza possibili e non lavorare nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio

Con l’arrivo delle feste di Natale e, complice anche il lungo stop per la chiusura delle scuole, molte famiglie si stanno organizzando per sfruttare al meglio i 'ponti' di fine 2024 in modo da avere più giorni di riposo possibili.

Per non lavorare per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, basta chiedere una settimana a lavoro. Con 7 giorni di ferie si riposa per 17: si tratta dei feriali 23, 24, 27, 30, 31 dicembre e 2 e 3 gennaio.

Se invece non si ha la possibilità o la necessità di assentarsi tanto a lungo dal lavoro, ci sono altre soluzioni altrettanto interessanti: chiedendo il solo venerdì 27 dicembre di ferie si sta a riposo per 5 giorni, dal 25 al 29 dicembre; mentre chiedendo il 2 e il 3 gennaio di ferie è possibile stare 6 giorni in vacanza, dal 1° dell'anno all'Epifania.