PALMI (RC) - Nasce anche a Palmi il "Giardino della memoria" dedicato alle vittime della 'ndrangheta. A tenerlo a battesimo sarà l'Assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri (nella foto) . L’inaugurazione si terrà martedi' prossimo, 29 luglio, alle ore 17.00 all'Istituto "Luigi Einaudi" di Palmi. L’assessore Caligiuri sta svolgendo in queste settimane la sua attivitá istituzionale dal Comune di Palmi, per mettere in risalto il grande ruolo culturale di quest'importante parte del territorio calabrese. "La malapianta della 'ndrangheta - ha detto Caligiuri - si sconfigge con le azioni concrete e con la cultura, partendo dai comuni, che sono il primo livello di confronto tra Stato e cittadino, e dalla scuola, dove devono formarsi cittadini consapevoli e classi dirigenti responsabili". Il "Giardino della memoria" delle vittime della 'ndrangheta, promosso con una delibera della Giunta regionale e' stato realizzato dall'Amministrazione Comunale di Palmi. La manifestazione verra' introdotta con i saluti del Sindaco Giovanni Barone, del Vice Sindaco Giuseppe Saletta e della dirigente scolastica Carmela Ciappina. L'Assessore Caligiuri illustrera' l'iniziativa che e' significativa per tutto il Paese e il giudice Nicola Gratteri interverra' per esporre la sua testimonianza. Prenderanno parte alla cerimonia autorita' istituzionali e politiche, tra le quali il Vescovo di Oppido-Palmi Francesco Milito, il Presidente e l'assessore alla cultura della Provincia di Reggio Giuseppe Raffa e Edoardo Lamberti Castronuovo.