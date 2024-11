«Per me, è già Santa. Per sua intercessione abbiamo ricevuto un miracolo. Siamo in cammino per rendergli omaggio».

Sono le parole espresse con riconoscenza e commozione da una partecipante del gruppo di fedeli che dalla notte scorsa ha intrapreso il pellegrinaggio a piedi da Gioia Tauro a Paravati. Da oltre 10 anni, nella ricorrenza della nascita di Natuzza Evolo, il 23 agosto, molti devoti organizzano questo viaggio di devozione verso la piccola frazione di Mileto, luogo di nascita della mistica e sede della chiesa, da lei fortemente voluta, "Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime".

Anche quest'anno, in cui Natuzza, nata nel 1924, avrebbe compiuto 100 anni, circa 50 fedeli, tra donne e uomini, si sono riuniti alle quattro del mattino in Piazza Duomo a Gioia Tauro e, quando era ancora buio, si sono incamminati in direzione Paravati, percorrendo la Strada Statale 18. Sfidando la stanchezza, hanno offerto fatiche, rischi e soprattutto amore a "Mamma Natuzza".

«Anche se pesante, è un sacrificio che si fa volentieri. Natuzza ci fa sentire protetti, è sempre vicino a noi» è il sentimento esternato dai fedeli, i cui passi sono avanzati per ore ricche di spiritualità. Dopo un tragitto di 25 chilometri, intorno alle ore 10:30 si è arrivati a destinazione, per poi dedicarsi a un momento esclusivo di preghiera davanti la tomba di Natuzza Evolo.

Ad attendere i pellegrini centinaia di altri devoti giunti per l’occasione da ogni parte d’Italia. Molti di coloro che hanno intrapreso il lungo cammino da Gioia Tauro a Paravati, in principio temevano di non farcela, ma accompagnati dalla mano della fede, hanno raggiunto con emozione la meta spirituale. La chiesa "Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime", proprio in occasione del centenario della nascita della veggente, sarà elevata allo status di Santuario. Oggi alle ore 18:30 si svolgerà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Attilio Nostro vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea.