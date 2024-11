Ogni anno il riconoscimento viene conferito a mille universitari per le loro performance di studio in diverse discipline: a loro una borsa di studio per un master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”

Il talento femminile calabrese brilla presso la Camera dei Deputati di Roma, dove neolaureate all’Università della Calabria di Rende ricevono il prestigioso premio “America Giovani”.

Il riconoscimento è conferito dalla Fondazione Italia Usa ai giovani neolaureati più meritevoli delle università italiane. il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 studenti italiani con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, al fine di sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Tra questi giovani talenti c’erano alcuni studenti che frequentano l’Unical. Tra coloro che hanno ricevuto il riconoscimento: Angelica Barone di Palmi (Rc), Andreea Tucanu nata in Romania e fin da piccola in Calabria, Marika Pugliese di Mirto-Crosia (Cs) e Mariele Lo Bianco di Briatico (Vv). Tutte e quattro hanno conseguito brillantemente la laurea in lingue e letterature moderne presso l’Unical. Gratificazione importante per le ragazze, per l’ateneo di Rende che conferma l’efficacia dei propri corsi di studio, e per la Calabria intera. Ci si augura che le neolaureate dalle comprovate capacità possano trovare impiego in Calabria, rimanere nella propria terra senza doversi trasferire altrove, per contribuire allo sviluppo della Regione e formare così la classe dirigente del futuro.

Durante la cerimonia di premiazione, i giovani hanno ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

La Fondazione Italia Usa è un’istituzione indipendente nata per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione tramite la banca dati delle università italiane, sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico, come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.