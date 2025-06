Tra bolle di sapone, palloncini e tricolori sventolanti, applausi, dinanzi al mare luccicante di sole, hanno risuonato forti i 21 nomi delle madri costituenti che hanno segnato (finalmente) l'inizio di una storia nuova in Italia: quella in cui anche le donne avrebbero votato e avrebbero potuto essere votate ed elette per amministrate il Paese. È accaduto nell'arena Ciccio Franco assolata e in festa di Reggio Calabria, punto di arrivo della marcia promossa per ricordare il voto conquistato dalle donne, esercitato per la prima volta in Italia nel 1946, 79 anni fa.

Le madri della Repubblica

Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra Verzotto, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi e Vittoria Titomanlio. «Ecco le 21 madri Costituenti senza le quali la nostra Costituzione sarebbe stata imperfetta». Così Dominella Magda Foti, presidente dello sportello di ascolto Noi4you Reggio Calabria e Provincia e promotrice della manifestazione, unitamente a Romina Palamara, presidente dell'associazione Terra mia e della pro loco di Montebello Jonico. Insieme hanno promosso, a Reggio, la prima marcia commemorativa per la Repubblica votata anche dalle donne, nel ricordo delle tante donne che hanno creduto e lottato per conquistare, passo dopo passo, diritti essenziali in una Repubblica e in una Democrazia. "Libere e uguali: unisciti a noi per supportare la parità e l'uguaglianza" è stato, infatti, lo slogan stampato su 200 magliette offerte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e distribuite ai partecipanti. Continua a leggere su IlReggino.it.