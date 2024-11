La 28ma edizione coinciderà con l’ottava giornata mondiale dei poveri. La manifestazione, in programma per il prossimo 16 novembre, impegna oltre 500 punti vendita in tutta la regione

«Coinvolgiamo circa 500 punti vendita in tutta la Calabria e oltre 4000 volontari. Quella dell’anno scorso è stata anche una raccolta eccezionale, che ha superato quella degli anni precedenti arrivando a mettere insieme tra i 165.000 e i 168.000 kg di cibo. Un segno di grande speranza anche perché in questa iniziativa sono pure coinvolti tantissimi giovani. Sono oltre 100 le scuole che hanno aderito a questa manifestazione e sono migliaia gli studenti che si adoperano per la colletta alimentare. L’appuntamento con la solidarietà quest’anno è per sabato 16 novembre».

Così inizia a raccontare l’attività in Calabria Gianni Romeo, direttore regionale del Banco alimentare che anche quest’anno rilancia la giornata nazionale della Colletta per contribuire, con olio, verdure o legumi, tonno o carne in scatola, conserve di pomodoro e alimenti per l'infanzia, alla spesa di persone che vivono in difficoltà economiche. Giunta alla 28ma edizione, quest’anno coincidente con l’ottava giornata mondiale dei Poveri, la Colletta alimentare è stata presentata nella prestigiosa cornice della sala conferenze del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Il secondo evento di presentazione in Calabria sarà l’8 novembre a Rende alle ore 17 presso il BV President Hotel.

Ai dati prima citati, in realtà persone ed esperienze, si aggiungono anche le 598 strutture caritative tramite le quali lo scorso anno sono state aiutate in regione quasi 130 mila persone e che sono così distribuite: Catanzaro: 90; Cosenza: 244, Reggio Calabria: 183; Crotone: 47; Vibo Valentia; 31; Matera (associata alla Calabria): 3.

Il dono come viatico di apertura alla vita che palpita nel Prossimo, spesso invisibile e che invece ci vive accanto, necessitando di ascolto, aiuto e conforto. Carità, solidarietà ma in fondo semplicemente umanità. Questa la sfida educativa che rilancia la nuova edizione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare.

