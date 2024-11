oggi erano presenti con 30 militanti e domani raggiungeranno i 100 volontari considerato le adesioni giunte da tutta la provincia di Cosenza

L'alluvione e' il maltempo che hanno devastato i territori di Rossano e Corigliano, ha acceso soprattutto tra i giovani calabresi una gara di solidarietà quasi inaspettata a queste latitudini, c'è addirittura e, non a torto, chi ha parlato di "angeli del fango", evocando i giovani che 50 anni fa, durante l'alluvione di Firenze, si precipitarono nella città degli Uffizi per dare una mano a mettere in sicurezza il patrimonio culturale della città sommerso del fango. Anche alcune organizzazioni politiche giovanili si sono mobilitate per sostenere e aiutare le popolazioni di Rossano e Corigliano colpite dalla violenta inondazione dei giorni scorsi, tra queste, i giovani democratici calabresi che già oggi erano presenti con 30 militanti e che domani raggiungeranno i 100 volontari considerato le adesioni giunte da tutta la provincia di Cosenza, con loro a spalare fango, anche il giovane segretario provinciale cosentino del PD, Luigi Guglielmelli. Una bella pagina di solidarietà e impegno politico fatto non di chiacchiere ma di azioni concrete. Una pagina di militanza fatta innanzitutto di solidarietà e che ricorda epoche passate. Memorabili le colonne di camion con aiuti di ogni tipo inviate in Irpinia ai tempi del terremoto, una colonna di camion organizzata dalla federazione del PCI di Bologna arrivo' sui luoghi del sisma addirittura prima della protezione civile. Altri tempi, altri contesti e, tuttavia, vedere queste pagine di militanza concreta, fan ben sperare che, non tutto ciò che viene dalla politica sia per forza negativo.