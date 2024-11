Organizzato dal consigliere regionale di FdI Sabrina Mannarino, si è tenuto a San Lucido un incontro finalizzato ad approfondire il tema dei nuovi strumenti finanziari per nascita e la crescita delle imprese. All’appuntamento hanno preso parte professionisti, imprenditori, amministratori e cittadini, molti dei quali sono poi intervenuti nel corso del dibattito, per offrire spunti e punti di vista sulle più efficaci strategie di rilancio del territorio.

Nella sua qualità di padrone di casa, il sindaco Cosimo De Tommaso ha portato i saluti della comunità sanlucidana, plaudendo all’iniziativa ed evidenziando la necessità di questo tipo di appuntamenti per favorire l’instaurazione di sinergie tra realtà locali che, messe a sistema, potrebbero rispondere con maggiore efficacia alla richiesta di sostenibilità che viene dal mercato.

All’incontro ha preso parte anche il primo cittadino di Paola, Giovanni Politano, che con il suo omologo sanlucidano, a latere del convegno, ha rinsaldato alcune progettualità vedono entrambi i comuni impegnati sia sul lato waterfront che per quanto riguarda i collegamenti con la montagna. Uno dei progetti potrebbe essere quello di ripristinare l’antica tratta delle Ferrovie Calabro-Lucane, della cui concretizzazione si è lungamente discusso nel corso del convegno.

Nella sua qualità di responsabile del circolo FdI di San Lucido, Loredana Pastore è intervenuta per evidenziare «l’ottimo lavoro sul territorio sinora svolto dalla consigliera Mannarino, che sta tenendo alta l’attenzione sulle tante problematiche esistenti».

In successione è quindi intervenuto Antonello Rispoli, dell’Ente nazionale del Microcredito, il quale ha illustrato la misura finanziaria regionale “Fondo Frois”, attualmente in pubblicazione, soffermandosi poi sul grande successo di Yes I StartUp Calabria, «uno dei più forti motori di sviluppo dell’economia sana e durevole dei territori, in grado di garantire la relazione di fiducia tra regione e giovani calabresi».

Al commercialista Luca Mannarino il compito di relazionare sugli incentivi nazionali, in particolare sul Fondo FriTur di Invitalia e sul Fondo Turismo Equiter, «principale intermediario finanziario selezionato dalla Banca Europea per gli Investimenti, per la gestione di 200 milioni di euro tratti dalle risorse Pnrr per il supporto delle infrastrutture e dei servizi per un turismo sostenibile».

Per Federalberghi ha partecipato al workshop il presidente provinciale di Cosenza, Giancarlo Formica, che ha rimarcato le difficoltà vissute dalle strutture alberghiere, e della necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili.

Di adempimenti fiscali per la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese ha parlato il commercialista Claudio Di Santo, intervenuto tra i relatori insieme al presidente del consorzio Terredamare, Francesco Imbroisi, e quello di Destinazione Sila, Daniele Donnici.

I lavori del convegno stati coordinati da Mimmo Lione, referente di Confcommercio Cosenza e Presidente della Rete delle Terme Storiche di Calabria, che nel corso del suo intervento ha parlato delle nuove forme di turismo alle quali si accompagna una domanda turistica sempre più diversificata, che richiede un’offerta ogni giorno più flessibile e attenta ai valori della qualità della vita, puntando sempre di più verso il cosiddetto turismo sociale e sostenibile.

In conclusione Sabrina Mannarino, soddisfatta per la numerosa partecipazione al primo incontro pubblico dall’atto del suo insediamento come consigliere regionale, ha ringraziato sindaci e amministratori, «la cui presenza – ha detto l’avvocato eletto a Palazzo Campanella – ci ha dato l’opportunità di creare una vera e propria rete, con cui contiamo di organizzare una serie di incontri da replicare su altri territori».

«Con queste occasioni di incontro – ha proseguito la Mannarino – sto cercando di favorire al massimo il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella definizione di queste importanti opportunità per la crescita delle imprese. Nei prossimi appuntamenti vogliamo trattare tantissime altre tematiche, penso al tema della riqualificazione urbana, alla grave problematica dell’erosione costiera, penso ai bandi sulla qualità dell’abitare del centro storico per combattere lo spopolamento di tanti bellissimi borghi e tanti altri progetti piccoli e grandi. Sono molto contenta dei progetti in cantiere sul turismo, sulle infrastrutture, lasciatemi manifestare il mio entusiasmo sul finanziamento previsto per realizzazione del porto di Paola. La realizzazione di questa infrastruttura – ha concluso la consigliera regionale – ritengo sia un risultato storico che rivoluzionerà non soltanto le prospettive di sviluppo turistico ed eco-sostenibile di Paola ma dell’intera Calabria».

All’appuntamento hanno preso parte anche il sindaco di Terranova da Sibari, Luigi Lirangi, il presidente del consiglio di Paola, Mattia Marzullo, il consigliere nazionale dell’Unione Pro Loco d’Italia, Antonello Grosso la Valle, l’ex primo cittadino paolano, Roberto Perrotta, il vicesindaco di San Sosti, Domenico Martire e i consiglieri comunali di Montalto e Bianchi, Emilio D’Acri e Franco Perri.