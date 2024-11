Si punta alla fruibilità turistica della montagna 365 giorni all'anno. La cerimonia d'inaugurazione è in programma il 28 agosto

Saracena continua a credere e ad investire sul patrimonio montano e sui turismi. Masistro Wood Experience, sarà inaugurato il 28 agosto, alle 11.

Il Parco avventura, immerso nella faggeta secolare dei famosi pianori saracenari, è collocato a 1280 metri sul livello del mare. Dopo Novacco, che da anni ormai offre la possibilità di praticare sport montani 365 giorni all'anno, di pernottare nei rifugi e di vivere l'enogastronomia autentica del Pollino, anche Masistro diventa realtà.

Alla cerimonia di inaugurazione della nuova infrastruttura, che sarà gestita dallo staff di esperti della Pollino emotion guidato da Luigi Canonico, oltre all'Amministrazione Comunale, saranno presenti il presidente del Parco del Pollino Mimmo Pappaterra ed il vescovo della Diocesi di Cassano all'Ionio monsignor Francesco Savino.

«Sta per chiudersi il cerchio – dichiara Mario Albino Gagliardi – delle quattro direttrici di sviluppo eco-sostenibile sulle quali come Amministrazione Comunale investiamo da sempre: la fruibilità turistica della montagna 365 giorni all'anno; le produzioni autentiche per stimolare il ritorno alla terra delle nuove generazioni e creare economia attraverso la sovranità alimentare; l'albergo diffuso nel borgo storico e l'efficienza nei servizi fondamentali: dall'acqua pubblica alla differenziata».

Un attrattore strategico dalla primavera all’autunno: «La proposta turistica ed anche culturale di Saracena – conclude Gagliardi – diventa sempre più completa e coerente con l'unico modello di sviluppo durevole al quale la Calabria ed il Sud possono ancora ambire per invertire completamente rotta rispetto ai fallimenti prodotti fino ad oggi su larga scala».

Oltre ai percorsi acrobatici, sospesi tra i rami del bosco, fino ad un'altezza massima di 8 metri dal suolo, Masistro Wood Experience comprende anche un'area pic-nic e dà la possibilità, grazie all'assist degli operatori di Pollino emotion, di praticare altre attività come il tiro con l'arco e le escursioni didattiche in mezzo alla natura. Previsti 4 diversi sentieri.