VIDEO | L'idea parte da una lettera scritta a mano, intima, profonda e carica di sentimento per dire grazie a tutte le mamme, anche a chi non c'è più ( ASCOLTA L'AUDIO )

Un biglietto e poche parole dense di significato, per dire grazie. Un video, quella realizzato dalla società editoriale Diemmecom, che non è un semplice spot ma molto di più: immagini e parole per dire Grazie a tutte le mamme.

«L’idea parte da una lettera scritta a mano - spiega Stella Santoro, post producer del network LaC - una forma di scrittura intima, profonda e carica di sentimento per celebrare le mamme. Nello spot si susseguono delle lettere scritte dai figli alle loro mamme».

"Cara mamma, questa lettera è per te... Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai aiutato quando ho avuto bisogno".



E poi ancora: "Ti ammiro per essere diventata la donna che sei, ti ammiro per il coraggio e per le scelte che hai fatto. Voglio che tu sia felice come tu hai reso felice me".

Lettere scritte dai figli alle loro mamme, anche a chi non c'è più: "Ti prometto che sarò forte e un giorno ci ritroveremo in un forte abbraccio perché il legame tra i nostri cuori resterà indissolubile, oggi e per sempre". Perché la forza delle mamme può arrivare ovunque.

Il video è stato ideato e realizzato dalla società editoriale Diemmecom con il contributo degli attori dell'associazione culturale di Vibo Valentia La Ribalta.

A prendere parte alle riprese interamente realizzate a Vibo Valentia, nel ruolo di mamme, sono state: Giusi Fanelli, Giusy Cicciò e Bibiana De Cristofaro (quest’ultima inoltre finalista della prima edizione del concorso teatrale nazionale “Lo strappo nel cielo di carta”).

Il ruolo di figli all’interno dello spot è stato invece interpretato da Emilio Stagliano, Salvatore Milano, Magda Facciolo e Francesca De Cristofaro.

«Per noi de “La Ribalta” - commenta Rosario Gattuso, regista dell’associazione - è un’esperienza veramente importante, unica. Noi come missione abbiamo quella di rappresentare per il sociale ciò che di importante c’è nella vita di ogni persona, quindi niente di più bello che gestire questa cosa insieme a LaC.

“La Ribalta” - spiega ancora il regista - è un’associazione che da oltre 20 anni porta in giro nella Calabria, ma anche a livello nazionale, il teatro. Abbiamo messo in scena diversi spettacoli sia di nostra produzione sia editi. Nella vita facciamo tutt’altro, siamo liberi professionisti e per passione ci dedichiamo al teatro rubando anche del tempo al nostro lavoro e alla nostra famiglia, ma lo facciamo con amore e professionalità».