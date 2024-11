Secondo giorno di chiusura di tutte le scuole domani a Vibo Valentia. Proseguono infatti i disagi derivanti dalla mancanza d'acqua, che hanno convinto il sindaco Maria Limardo a procedere con una nuova ordinanza - dopo quella di ieri per la giornata odierna - che riguarderà tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

La causa dell'interruzione dell'erogazione idrica è una rottura improvvisa sulla condotta adduttrice dell'Alaco. «Proseguono i lavori di Sorical ma non è ancora garantita la corretta erogazione del flusso idrico - ha scritto Limardo sul suo profilo Facebook -. Sono pertanto costretta ad emettere una nuova ordinanza di chiusura delle scuole. La situazione dovrebbe normalizzarsi nella tarda mattinata di domani. Sorical si scusa con la Città per i disagi non dipendenti da sua volontà. Personalmente ringrazio quanti stanno lavorando al buio e al freddo per garantire il servizio».