Tantissimi ospiti, dialoghi con gli autori, concerti e arte nel Festival diretto da Maria Teresa Marzano e Gilberto Floriani, andato in scena a Vibo Valentia dal 3 al 5 novembre a Palazzo Gagliardi. Un appuntamento che da dieci anni porta in città un meraviglioso connubio di musica e parole, in un luogo bellissimo che diventa centro in cui si mescolano arti e saperi.

Nelle due puntate de LaCapitale Eventi Tra Musica e Parole, andate in onda sabato 12 e domenica 13 novembre, il racconto di questo appuntamento. Una puntata dedicata ad Alberto Fortis, che a Vibo Valentia ha tenuto un suggestivo concerto voce e piano. «I live sono sempre un momento bellissimo» ha commentato il cantautore. «Stiamo avendo un grande risposta da pubblico in queste ultime occasioni, ma il ritorno a Vibo, in questo posto bellissimo, le comprende tutte».

La seconda puntata de LaCapitale Eventi Tra Musica e Parole ha avuto come protagonista lo scrittore Paolo Di Paolo, che ha dialogato con Paola Bottero di letteratura e del suo nuovo libro “Inventarsi una vita. Un dialogo”. «Volevo capire come gli scrittori sono diventati ciò che sono. E ho deciso di porre questa domanda agli autori miei contemporanei, come Dacia Maraini o Claudio Magris» ha raccontato Di Paolo «L’ho fatto come un fan che incontra le sue rockstar preferite. Li ho cercati, ho passato del tempo con loro, a volte si è creato un rapporto di amicizia. Ho fatto lo stesso anche raccontando Claudio Magris, per questo libro. Ho cercato di non sovrapporre la sua vita alla sua grande opera».

