COSENZA - L'Anas ha avviato i lavori di ammodernamento e adeguamento del tratto dell'autostrada Salerno Reggio Calabria (Macrolotto terzo, parte II), compreso tra gli svincoli di Laino Borgo e Campotenese, dal km 153,400 al km 173,900, in provincia di Cosenza, per un importo complessivo dell'investimento di circa 600 milioni di euro. "La nuova A3 sara' realizzata anche nel tratto iniziale dell'alto cosentino - ha dichiarato il presidente dell'Anas Pietro Ciucci - si tratta di un percorso di 20,5 km, in uno dei punti piu' alti dell'autostrada A3, che si unira' al tratto gia' ammodernato tra Campotenese e Morano, completando in questo modo la nuova infrastruttura autostradale in tutta l'area del Pollino e migliorando i collegamenti ai confini tra la Basilicata e la Calabria".