L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo di Pizzo Calabro in direzione sud. Le tre ragazze erano dirette a Gioia Tauro di rientro dalle localita' costiere del vibonese

VIBO VALENTIA - Tanta paura ma fortunamente solo qualche graffio per tre ragazze che viaggiavano lungo l'autostrada A3 direzione sud. Stamattina la loro auto, una Mini Cooper, per cause ancora in corso di accertamento e' uscita fuori traiettoria all'altezza dello svincolo di Pizzo Calabro impattando violentemente contro le barriere di protezione poste ai margini della carreggiata. Nella carambola sulla sede stradale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Le tre ragazze sono uscite indenni dal sinistro, anche se hanno avuto necessita' di ricorrere ad alcune medicazioni all'ospedale di Vibo Valentia. Il traffico autostradale e' stato rallentato per il tempo necessario ad approntare i rilievi a opera delle pattuglie della Polstrada di Vibo. L'auto e' stata recuperata dal soccorso stradale poiche' gravemente danneggiata e non piu' marciante. (ab)