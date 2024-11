A lanciare l'allarme il presidente dell'associazione Peter Pan contro la pedofilia Mario Campanella in vista della giornata mondiale dell'infanzia: «Approvare la legge Meloni per evitare patteggiamento. Obbligare social a identificazione»

«Domenica si celebrerà la giornata mondiale della infanzia ma solo in Italia ventimila minori sono ogni anno vittime di molestie o violenze sessuali». Lo afferma il giornalista Mario Campanella, presidente dell’associazione Peter Pan contro la pedofilia.

«I dati ufficiali che coprono solo una parte del fenomeno – dice Campanella – parlano di aumento vertiginoso dei casi, superiori al 50%, solo nel 2021. Purtroppo, però, la stragrande maggioranza delle molestie, più che ancora degli abusi, viene sottaciuta o non emerge, soprattutto perché sì esplica attraverso i social. Bisogna riproporre, come ha detto giustamente il vice capogruppo di Fratelli d’Italia, on. Alfredo Antoniozzi, il disegno di legge Meloni, presentato il 2013, che accogliendo in pieno il recepimento della Convenzione di Lanzarote, escludeva ogni fessura dì patteggiamento per i reati connessi alla pedofilia».

«Ventimila minori sono un numero esorbitante – continua Campanella – destinato a crescere in misura della difficoltà di controllo dei social. Nella proposta di legge che l’on Antoniozzi presenterà sarebbe utile prevedere l’obbligo di identificazione nella registrazione sui social».

«Ciò impedirebbe agli infraquattordicenni dì accedere e – continua Campanella – agli adulti dì registrarsi con fake e dì presentarsi come minori, considerato che una buona parte dei reati matura si Internet».

«Siamo certi che il presidente Meloni sosterrà quella che è stata una sua iniziativa legislativa – conclude Mario Campanella – e che su questo tema non ci saranno divisioni tra le forze politiche».