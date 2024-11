Le segnalazioni alla Procura della Repubblica sono scattate dopo una serie di controlli effettuati dai militari

VIBO VALENTIA - Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Tropea per aver realizzato delle discese a mare sulla battigia. A Capo vaticano, nel comune di Ricadi il proprietario di un villaggio turistico è stato segnalato alla Procura del capoluogo per aver fatto costruire sette scivoli a mare in calcestruzzo. Lavori, secondo quanto accertato dai militari, effettuati senza le dovute autorizzazioni. Un altro imprenditore, titolare di una struttura ricettiva è stato denunciato per aver realizzato un locale da adibire a lavanderia, pure senza le dovute autorizzazioni. A Parghelia i proprietari di una struttura turistica sono stati denunciati per aver costruito un fabbricato in cemento armato in totale assenza di concessione. Sequestrata anche l'area dove doveva sorgere una villa a picco sul mare.