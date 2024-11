A Serra San Bruno, Filadelfia e Filandari lo stop dei sindaci

VIBO VALENTIA - Acqua non potabile in tre comuni della provincia di Vibo Valentia. I sindaci di Serra San Bruno, Filadelfia e Filandari hanno firmato le ordinanze che vietano l’utilizzo del prezioso liquido per usi domestici. A Serra San Bruno il divieto riguarda l'acqua proveniente dai serbatoi comunali ubicati nella frazione Ninfo e nella contrada "Castagnari" che serve la località Ombrellino e via Serra dei Monaci. A Filadelfia il divieto interessa l'acqua destinata al consumo umano proveniente dalla fontana pubblica sita in piazza "Santa Barbara" dove é stato riscontrato un eccesso di ferro. A Filandari, le analisi sulla potabilità dell'acqua non rientrano nei parametri fissati dalla legge nelle sorgenti denominate "lavatoio", "fontana vecchia" della frazione Scaliti e "fontana vecchia" della frazione Pizzinni.